В Киеве мужчина проткнул вилами пса: полиция начала расследование

8 августа, 2018, 13:56

Следователь Киево-Святошинского отдела полиции сообщил о подозрении киевлянину за жестокое обращение с животными

Об этом сообщает пресс-служба Киево-Святошинскую местную прокуратуру.

Отмечается, что мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 299 УК Украины, за умышленное жестокое обращение с собакой породы Американский стаффордширский терьер. Владелец нанес своему псу многочисленные удары садовыми вилами, что привело к увечью животного.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.