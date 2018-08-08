 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве мужчина проткнул вилами пса: полиция начала расследование


фото: прокуратура
Следователь Киево-Святошинского отдела полиции сообщил о подозрении киевлянину за жестокое обращение с животными

Об этом сообщает пресс-служба Киево-Святошинскую местную прокуратуру.

Отмечается, что мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 299 УК Украины, за умышленное жестокое обращение с собакой породы Американский стаффордширский терьер. Владелец нанес своему псу многочисленные удары садовыми вилами, что привело к увечью животного.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 августа, 2018 среда

больше новостей

8 августа, 2018 среда

7 августа, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать