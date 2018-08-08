В Киеве мужчина проткнул вилами пса: полиция начала расследование
8 августа, 2018, 13:56
Следователь Киево-Святошинского отдела полиции сообщил о подозрении киевлянину за жестокое обращение с животными
Об этом сообщает пресс-служба Киево-Святошинскую местную прокуратуру.
Отмечается, что мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 299 УК Украины, за умышленное жестокое обращение с собакой породы Американский стаффордширский терьер. Владелец нанес своему псу многочисленные удары садовыми вилами, что привело к увечью животного.
Досудебное расследование продолжается.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.
- Напомним, киевлянин выбросил с 7 этажа щенка и теперь может "сесть".
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