8 августа, 2018, 15:02

Прокуратура города Киева объявила о подозрении экс-главе гостомельской ячейки партии "УКРОП" Николаю пасальскому, который за замечание о выгуле собаки ударил женщину

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Происшествие произошло около 20 часов 9 июля на ул. Воскресенской в Киеве. Мужчина, выгуливая во дворе домов собаку бойцовской породы без поводка и намордника, получил замечание от местной жительницы. В ответ на это владелец собаки стал нецензурной выражаться. После этого подошел к женщине и нанес целенаправленный удар в голову, в результате чего женщина получила легкие телесные повреждения.

Злоумышленнику инкриминируется ч. 1 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью).

В настоящее время решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.