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Прокуратура объявила подозрение экс-главе организации одной из партий, который избил женщину на улице


фото: versiya.info
Прокуратура города Киева объявила о подозрении экс-главе гостомельской ячейки партии "УКРОП" Николаю пасальскому, который за замечание о выгуле собаки ударил женщину
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
 
Происшествие произошло около 20 часов 9 июля на ул. Воскресенской в Киеве. Мужчина, выгуливая во дворе домов собаку бойцовской породы без поводка и намордника, получил замечание от местной жительницы. В ответ на это владелец собаки стал нецензурной выражаться. После этого подошел к женщине и нанес целенаправленный удар в голову, в результате чего женщина получила легкие телесные повреждения.
 
Злоумышленнику инкриминируется ч. 1 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью).
 
В настоящее время решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.
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