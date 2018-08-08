В Херсоне страшный смрад: в поле почти на километр разбросали птичьи отходы

8 августа, 2018, 12:30

В воздухе во всех районах Херсона фиксируется смрад, вызванный отходами птицеводства

Об этом сообщили представители департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА в комментарии "Укринформу".

В ведомстве отметили, что вчера получили многочисленные жалобы жителей всех районов Херсона на вонь в воздухе. Сотрудники ГСЧС выяснили, что источник зловония - вывезенные на поле отходы птицеводства, которые разместили за пределами объездной дороги в районе села Музыковка Белозерского района.

"Отходы выгружены на поле на площади протяженностью почти километр. А ветер, который дует именно оттуда в направлении Херсона, приносит вонь в город", - рассказали в департаменте.

Пока неизвестно, откуда именно на поле появились эти отходы. Впрочем, в департаменте подозревают, что они могут быть вывезены с расположенной в Белозерском районе мощной птицефабрики.

"Учитывая такое большое количество отходов на поле, больше им неоткуда взяться там, как с птицефабрики", - подытожили в ведомстве.