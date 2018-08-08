В Харькове осудили чиновницу соцзащиты из-за смерти ребенка, которого били и морили голодом

8 августа, 2018, 16:20

Октябрьский районный суд Харькова признал виновной начальницу службы по делам детей Новобаварского района Харькова, которая допустила смерть трехлетнего ребенка из-за насилия в семье

Об этом сообщает KharkivToday.

Чиновницу приговорили к трем годам тюрьмы с испытательным сроком в один год за служебную небрежность, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК).

Суд учел тот факт, что женщина заключила с прокурорами соглашение о признании вины, уволилась с работы и пообещала возместить все судебные расходы в полном объеме.

В сентябре 2017 года начальница службы по делам детей Новобаварского района получила сообщение от директора районного Центра социальных служб о необходимости провести работу с семьей, где мужчина систематически бьет трехлетнего мальчика. Она поручила это задание своим подчиненным, однако они халатно отнеслись к выполнению обязанностей, составив лишь формальный акт проверки.

Мужчина продолжил издеваться над ребенком. Он морил его голодом и ежедневно избивал на глазах у сожительницы. У ребенка на фоне полученных переломов возникла тяжелая черепно-мозговая травма. Почти через три недели после проверки мальчика доставили в реанимацию, где он умер. Согласно выводам судмедэкспертизы, причиной смерти ребенка стала алиментарная дистрофия (голод) в результате внешнего ограничение питания.