В Беларуси новые задержания журналистов в "деле "БелТА"
Об этом сообщила белорусская служба "Радио Свободы".
В среду утром, 8 августа, следователи пришли в редакцию Realt.by и забрали журналистов Игоря Хмару, Марию Сароку, Елена Масловскую и главного редактора Владислава Кулецкага в Следственный комитет. Также забрали и технику этих сотрудников.
Сейчас задержанные ждут допроса в Следственном комитете.
Realt.by - один из самых популярных порталов о недвижимости в Беларуси, работает с 2005 года. По данным SimilarWeb, в июне 2018 на сайте было 1,3 миллиона посещений.
На портале публикуется актуальная информация от агентств недвижимости, застройщиков и частных лиц о продаже и аренде квартир, домов и коммерческой недвижимости.
Утром 7 августа сотрудники Следственного комитета пришли с обысками в офисы интернет-портала Tut.by информационного агентства БелаПАН, а также в квартиры журналистов этих компаний. Журналистов этих изданий задержали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело за "сообщение государственного информагентства БелТА о сбоях при осуществлении доступов к платной подписки услуг, которые предоставлялись названным предприятием одном из его заказчиков".
В офисе TUT.BY в 8 утра среды продолжается обыск, задержаны несколько сотрудников.
8 августа белорусские силовики также пришли с обыском к минскому корреспонденту российской редакции Deutsche Welle Павлюку Быковскому.
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