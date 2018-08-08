В Беларуси новые задержания журналистов в "деле "БелТА"

8 августа, 2018, 12:19

В Беларуси задержали трех журналистов и главного редактора портала о недвижимости Realt.by в деле о незаконном доступt к платной информации государственного агентства БелТА

Об этом сообщила белорусская служба "Радио Свободы".

В среду утром, 8 августа, следователи пришли в редакцию Realt.by и забрали журналистов Игоря Хмару, Марию Сароку, Елена Масловскую и главного редактора Владислава Кулецкага в Следственный комитет. Также забрали и технику этих сотрудников.

Сейчас задержанные ждут допроса в Следственном комитете.

Realt.by - один из самых популярных порталов о недвижимости в Беларуси, работает с 2005 года. По данным SimilarWeb, в июне 2018 на сайте было 1,3 миллиона посещений.

На портале публикуется актуальная информация от агентств недвижимости, застройщиков и частных лиц о продаже и аренде квартир, домов и коммерческой недвижимости.

Утром 7 августа сотрудники Следственного комитета пришли с обысками в офисы интернет-портала Tut.by информационного агентства БелаПАН, а также в квартиры журналистов этих компаний. Журналистов этих изданий задержали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за "сообщение государственного информагентства БелТА о сбоях при осуществлении доступов к платной подписки услуг, которые предоставлялись названным предприятием одном из его заказчиков".

В офисе TUT.BY в 8 утра среды продолжается обыск, задержаны несколько сотрудников.

8 августа белорусские силовики также пришли с обыском к минскому корреспонденту российской редакции Deutsche Welle Павлюку Быковскому.