В Беларуси - новые обыски неподконтрольных властям журналистов

8 августа, 2018, 10:30

8 августа белорусские силовики пришли с обыском к минскому корреспонденту российской редакции Deutsche Welle Павлюку Быковскому

"Ко мне пришел Следственный комитет", - написал Быковский в своем Facebook.

Журналист сказал "Радио Свобода", что к нему пришли в "деле "БелТА", но он уже много лет не интересовался лентой БелТА и не имеет никакого отношения к этому делу. Следователи объяснили Быковскому, что пришли делать проверку по адресу, а не к нему лично, и что есть ордер прокурора. Статуса подозреваемого Быковский на данный момент не имеет.

Накануне белорусские правоохранители задержали сразу 8 журналистов оппозиционных изданий TUT.BY и БелаПАН.

По информации TUT.BY после обыска в издании задержали и арестовали на трое суток их главного редактора Марину Золотову и редакторов Анну Калтыгину и Галину Уласик.

Кроме того, в Следственный комитет забрали редакторов Ульяну Бобоед, Дмитрия Бобрика, журналистку Анну Ермаченок. Их телефоны были заблокированы.

Была задержана экс-редактор TUT.BY Евгения Березюк, которая не работала на портале с 2016 года.

Вечером некоторых журналистов стали отпускать на свободу. По состоянию на 22:00 были освобождены Бобоед, Бобрик и Березюк.

В Следкоме объяснили, что поводом для возбуждения уголовного дела послужило "сообщение государственного информагентства "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одном из его заказчиков".

Как сообщает БелаПАН, у них также проходил обыск, после чего в Следственный комитет на допрос повезли очередного редактора агентства Андрея Середу.

В СК изданию сообщили, что по подозрению в совершении преступления задержали международного обозревателя БелаПАН Татьяну Коровенкову, а также вышеупомянутых Золотову и Калтыгину.

В офисе TUT.BY в 8 утра среды продолжается обыск, задержаны несколько сотрудников.