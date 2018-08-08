 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина, США, Британия и еще 8 стран ОБСЕ призвали Россию вывести войска из Грузии


фото: MilitaryArms
Неофициальная "группа друзей Грузии" в ОБСЕ, в которую вошли Украина, США, Великобритания, Канада, Швеция, Чехия, Польша, Эстония, Латвия, Литва и Румыния, призвала Россию вывести войска с грузинских Абхазии и Южной Осетии

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба посольства Грузии.

"Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ. 10 лет после российского военного вторжения в Грузию мы глубоко обеспокоены продолжением оккупации грузинских территорий и подчеркиваем необходимость мирного решения конфликта, основанного на полном уважении Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, основных норм и принципов международного права. Мы призываем РФ отменить признание так называемой независимости грузинских Абхазии и Южной Осетии", - говорится в заявлении.

11 стран ОБСЕ подчеркнули, что на протяжении 10 лет после российского вторжения оккупированные территории не могут пользоваться достижениями, которых достигла свободная Грузия.

"За десять лет после войны в августе 2008 года Грузия добилась прогресса в укреплении демократии и надлежащего управления, а также в процессе европейской и евроатлантической интеграции и экономического развития. Разочаровывает, что эти преимущества не могут быть использованы жителями грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии. Мы верим, что мирное урегулирование российско-грузинского конфликта будет иметь трансформационный эффект не только на Грузию, но и на регион в целом", - отмечают страны ОБСЕ.

Российские войска атаковали Грузию 8 августа 2008 года. После оккупации части Грузии российскими войсками и этнических чисток грузинских сел вокруг Южной Осетии было достигнуто соглашение о прекращении огня при участии международных посредников.

Читайте также: Десять лет агрессии против Грузии: с чего начинался новейший российский реваншизм

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 августа, 2018 среда

7 августа, 2018 вторник

больше новостей

8 августа, 2018 среда

7 августа, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать