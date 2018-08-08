Украина, США, Британия и еще 8 стран ОБСЕ призвали Россию вывести войска из Грузии
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба посольства Грузии.
"Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ. 10 лет после российского военного вторжения в Грузию мы глубоко обеспокоены продолжением оккупации грузинских территорий и подчеркиваем необходимость мирного решения конфликта, основанного на полном уважении Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, основных норм и принципов международного права. Мы призываем РФ отменить признание так называемой независимости грузинских Абхазии и Южной Осетии", - говорится в заявлении.
11 стран ОБСЕ подчеркнули, что на протяжении 10 лет после российского вторжения оккупированные территории не могут пользоваться достижениями, которых достигла свободная Грузия.
"За десять лет после войны в августе 2008 года Грузия добилась прогресса в укреплении демократии и надлежащего управления, а также в процессе европейской и евроатлантической интеграции и экономического развития. Разочаровывает, что эти преимущества не могут быть использованы жителями грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии. Мы верим, что мирное урегулирование российско-грузинского конфликта будет иметь трансформационный эффект не только на Грузию, но и на регион в целом", - отмечают страны ОБСЕ.
Российские войска атаковали Грузию 8 августа 2008 года. После оккупации части Грузии российскими войсками и этнических чисток грузинских сел вокруг Южной Осетии было достигнуто соглашение о прекращении огня при участии международных посредников.
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The Group of Friends of Georgia at OSCE issued a joint statement to mark ten years since the Russian military invasion of Georgia in August, 2008— Geo-Mission-Vienna (@Vienna_Emb) 7 августа 2018 г.
Read the full Text: https://t.co/4bv2UC7XlP
#10YearsSince2008War pic.twitter.com/3l7QxkJ9o3
- Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил "страшным конфликтом" в случае вступления Грузии в НАТО.
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