 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Трамп готов дать показания спецпрокурору Мюллеру

Юридическая команда президента Трампа предоставила официальный ответ спецпрокурору Роберту Мюллеру о готовности проведения интервью с президентом

Об этом сказал адвокат главы Белого дома Руди Джулиани, сообщает CNN.

"Мы дали ему (спецпрокурору Мюллеру – ред.) ответ сейчас. Очевидно, ему понадобится несколько дней на рассмотрение, но мы должны это решить", - заявил Джулиани.

Он не назвал даты возможной встречи, однако дал понять, что она должна состояться в ближайшее время, поскольку в Белом доме не хотят, чтобы это затягивалось до выборов в ноябре.

"Это должно быть завершено к 1 сентября", - сказал Джулиани.

  • Напомним, ранее Дональд Трамп призвал генпрокурора Джеффа Сешнса остановить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно российского вмешательства в американские выборы.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 августа, 2018 четверг

8 августа, 2018 среда

больше новостей

9 августа, 2018 четверг

8 августа, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать