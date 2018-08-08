Трамп готов дать показания спецпрокурору Мюллеру
8 августа, 2018, 23:43
Юридическая команда президента Трампа предоставила официальный ответ спецпрокурору Роберту Мюллеру о готовности проведения интервью с президентом
Об этом сказал адвокат главы Белого дома Руди Джулиани, сообщает CNN.
"Мы дали ему (спецпрокурору Мюллеру – ред.) ответ сейчас. Очевидно, ему понадобится несколько дней на рассмотрение, но мы должны это решить", - заявил Джулиани.
Он не назвал даты возможной встречи, однако дал понять, что она должна состояться в ближайшее время, поскольку в Белом доме не хотят, чтобы это затягивалось до выборов в ноябре.
"Это должно быть завершено к 1 сентября", - сказал Джулиани.
- Напомним, ранее Дональд Трамп призвал генпрокурора Джеффа Сешнса остановить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно российского вмешательства в американские выборы.
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