Трамп готов дать показания спецпрокурору Мюллеру

8 августа, 2018, 23:43

Юридическая команда президента Трампа предоставила официальный ответ спецпрокурору Роберту Мюллеру о готовности проведения интервью с президентом

Об этом сказал адвокат главы Белого дома Руди Джулиани, сообщает CNN.

"Мы дали ему (спецпрокурору Мюллеру – ред.) ответ сейчас. Очевидно, ему понадобится несколько дней на рассмотрение, но мы должны это решить", - заявил Джулиани.

Он не назвал даты возможной встречи, однако дал понять, что она должна состояться в ближайшее время, поскольку в Белом доме не хотят, чтобы это затягивалось до выборов в ноябре.

"Это должно быть завершено к 1 сентября", - сказал Джулиани.