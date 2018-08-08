Ситуация в зоне ООС остается контролируемой, потери оккупантов - 12 человек

8 августа, 2018, 07:36

В течение минувших суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась полностью контролируемой: российские наемники 36 раз открывали огонь по позициям украинской армии, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения.

Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелы попали позиции возле Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкиного.

Враги накрыли защитников Крымского, Новолуганского, Лебединского и Широкиного огнем из минометов калибром 82 мм.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, трех оккупантов уничтожено, девять получили ранения", - отметили в штабе.

Сегодня противники уже дважды открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского и Широкиного.