Ситуация в зоне ООС остается контролируемой, потери оккупантов - 12 человек
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась полностью контролируемой: российские наемники 36 раз открывали огонь по позициям украинской армии, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения.
Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под обстрелы попали позиции возле Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкиного.
Враги накрыли защитников Крымского, Новолуганского, Лебединского и Широкиного огнем из минометов калибром 82 мм.
"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, трех оккупантов уничтожено, девять получили ранения", - отметили в штабе.
Сегодня противники уже дважды открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского и Широкиного.
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