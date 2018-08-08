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Синоптик рассказала, какой будет погода в ближайшие дни


фото: Mega-Cats
В течение следующих нескольких дней в большинстве областей Украины сохранится жаркая малооблачная погода

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что синоптическая ситуация до конца недели в Украине будет оставаться неизменной: из-за антициклона будет преобладать малооблачная сухая погода, дождей не будет практически нигде.

Средняя температура воздуха в большинстве областей составит 25-29 градусов, а на Закарпатье, в южных и восточных регионах будет жарче - 27-32 градуса.

В Киеве завтра воздух прогреется до 27-28 градусов, осадков не предполагается. Такая погода в столице сохранится до конца недели.

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