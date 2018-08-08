США никогда не смирятся с оккупацией Грузии, - Помпео
8 августа, 2018, 10:52
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон никогда не смирится с оккупацией Грузии Россией
Об этом он заявил в телефонном разговоре с грузинским президентом Георгием Маргвелашвили, сообщает "Новости-Грузия".
Как сообщает администрация президента Грузии, Помпео еще раз подтвердил твердую и непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета страны.
Госсекретарь подчеркнул, что США никогда не смирятся с оккупацией территорий Грузии и в будущем будут помогать ей справляться с теми вызовами, которые существуют и через 10 лет после российской военной агрессии.
"Соединенные Штаты Америки поддерживают мирные инициативы Грузии и усилия, направленные на мирное решение конфликта", - говорится в информации пресс-службы администрации президента.
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