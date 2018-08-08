Сенат США хочет допросить Ассанжа по делу о вмешательстве России
Об этом говорится в письме американского Сената, которое опубликовала пресс-служба Wikileaks в Twitter.
Комитет по разведке верхней палаты Конгресса США предлагает Ассанжу дать показания в закрытом режиме в удобном месте и в удобное время.
В сообщении Wikileaks говорится, что юридическая команда организации рассматривает этот запрос, но, если она даст согласие, условия допроса должны «соответствовать высоким этическим стандартам».
BREAKING: US Senate Intelligence Committee calls editor @JulianAssange to testify. Letter delivered via US embassy in London. WikiLeaks' legal team say they are "considering the offer but the conditions must conform to a high ethical standard". Also: https://t.co/pPf0GTjTlp pic.twitter.com/gQIUstbGbq— WikiLeaks (@wikileaks) 8 августа 2018 г
- Напомним, 13 июля департамент юстиции США выдвинул обвинения 12 сотрудникам военной разведки РФ за хакерскую деятельность во время президентской избирательной кампании в 2016 году.
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