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Сенат США хочет допросить Ассанжа по делу о вмешательстве России

Комитет сената США по вопросам разведки пригласил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на допрос по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году

Об этом говорится в письме американского Сената, которое опубликовала пресс-служба Wikileaks в Twitter.

Комитет по разведке верхней палаты Конгресса США предлагает Ассанжу дать показания в закрытом режиме в удобном месте и в удобное время.

В сообщении Wikileaks говорится, что юридическая команда организации рассматривает этот запрос, но, если она даст согласие, условия допроса должны «соответствовать высоким этическим стандартам».

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