Сенат США хочет допросить Ассанжа по делу о вмешательстве России

8 августа, 2018, 22:32

Комитет сената США по вопросам разведки пригласил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на допрос по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году

Об этом говорится в письме американского Сената, которое опубликовала пресс-служба Wikileaks в Twitter.

Комитет по разведке верхней палаты Конгресса США предлагает Ассанжу дать показания в закрытом режиме в удобном месте и в удобное время.

В сообщении Wikileaks говорится, что юридическая команда организации рассматривает этот запрос, но, если она даст согласие, условия допроса должны «соответствовать высоким этическим стандартам».

BREAKING: US Senate Intelligence Committee calls editor @JulianAssange to testify. Letter delivered via US embassy in London. WikiLeaks' legal team say they are "considering the offer but the conditions must conform to a high ethical standard". Also: https://t.co/pPf0GTjTlp pic.twitter.com/gQIUstbGbq — WikiLeaks (@wikileaks) 8 августа 2018 г