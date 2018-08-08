Савченко в суде хочет взыскать с прокурора 1 грн за сравнение с военными России

8 августа, 2018, 18:18

Нардеп Надежда Савченко просит суд взыскать 1 гривну морального ущерба из Главной военной прокуратуры и обязать удалить из интернета информацию, что ее позорит

Соответствующий иск поступил в Деснянский райсуд Киева по месту проживания Савченко.

Депутат просит суд признать недостоверной и такой, что унижает честь и достоинство, нарушает право на неприкосновенность ее деловой репутации информацию, распространенную ответчиком в Шевченковском райсуде 23 марта 2018 года, при избрании меры пресечения.

Прокурор Климович в ходе одного из судебных заседаний по делу Савченко-Рубан заявил, что российские военные Александр Александров и Евгений Ерофеев лучше самой Савченко, потому что "не совершают террористические акты и убийства на территории собственного государства". Раньше на них обменяли Савченко, которая была в российском плену.



Савченко требует обязать Военную прокуратуру опровергнуть заявления, сделанные тогда обвинителем Александром Климовичем, "как такие, что не соответствуют действительности и порочат ее честь, достоинство и деловую репутацию, путем удаления их из всех интернет-ресурсов".

Также она просит взыскать с ответчика в свою пользу 1 гривну за моральный ущерб.

Деснянский суд указал, что Главная военная прокуратура Генпрокуратуры расположена в Соломенском районе Киева, поэтому дело не находится в его юрисдикции.

Судья Елена Лисовская передала иск Савченко на рассмотрение в Соломенский райсуд.