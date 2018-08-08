Савченко в суде хочет взыскать с прокурора 1 грн за сравнение с военными России
Соответствующий иск поступил в Деснянский райсуд Киева по месту проживания Савченко.
Депутат просит суд признать недостоверной и такой, что унижает честь и достоинство, нарушает право на неприкосновенность ее деловой репутации информацию, распространенную ответчиком в Шевченковском райсуде 23 марта 2018 года, при избрании меры пресечения.
Прокурор Климович в ходе одного из судебных заседаний по делу Савченко-Рубан заявил, что российские военные Александр Александров и Евгений Ерофеев лучше самой Савченко, потому что "не совершают террористические акты и убийства на территории собственного государства". Раньше на них обменяли Савченко, которая была в российском плену.
Савченко требует обязать Военную прокуратуру опровергнуть заявления, сделанные тогда обвинителем Александром Климовичем, "как такие, что не соответствуют действительности и порочат ее честь, достоинство и деловую репутацию, путем удаления их из всех интернет-ресурсов".
Также она просит взыскать с ответчика в свою пользу 1 гривну за моральный ущерб.
Деснянский суд указал, что Главная военная прокуратура Генпрокуратуры расположена в Соломенском районе Киева, поэтому дело не находится в его юрисдикции.
Судья Елена Лисовская передала иск Савченко на рассмотрение в Соломенский райсуд.
- 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана. 12 марта СБУ вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.
- 15 мая, Шевченковский райсуд Киева продлил срок содержания Надежды Савченко под стражей до 13 июля. 22 мая Апелляционный суд Киева оставил Савченко под стражей.
- Савченко прошла допрос на полиграфе, который показал, что она лично готовила насильственное свержение конституционного строя.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-