Самый дорогой футболист "МЮ" хочет покинуть команду

8 августа, 2018, 13:45

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил о намерении покинуть английский клуб

Об этом сообщает Daily Mail.

После возвращения с чемпионата мира Поль Погба объявил руководству МЮ и одноклубникам, что не намерен оставаться в команде.

Впрочем вероятность продажи Погба является небольшой, поскольку до закрытия трансферного окна для английских клубов остался один день. В связи с этим манчестерцы не успеют подписать футболиста на замену французу, поэтому не отпустят его летом.

Поля Погба в своем составе хотела видеть "Барселона", но после неудачных переговоров с "Манчестер Юнайтед", каталонцы купили у "Баварии" чилийского полузащитника Артуро Видаля.