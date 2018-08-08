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Самый дорогой футболист "МЮ" хочет покинуть команду


фото: dailymail.co.uk
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил о намерении покинуть английский клуб

Об этом сообщает Daily Mail.

После возвращения с чемпионата мира Поль Погба объявил руководству МЮ и одноклубникам, что не намерен оставаться в команде.

Впрочем вероятность продажи Погба является небольшой, поскольку до закрытия трансферного окна для английских клубов остался один день. В связи с этим манчестерцы не успеют подписать футболиста на замену французу, поэтому не отпустят его летом.

Поля Погба в своем составе хотела видеть "Барселона", но после неудачных переговоров с "Манчестер Юнайтед", каталонцы купили у "Баварии" чилийского полузащитника Артуро Видаля.

  • Поль Погба является самым дорогим футболистом в истории "Манчестер Юнайтед". В 2016 году англичане заплатили за француза итальянскому "Юввентусу" 105 млн евро.
  • В матче против "Манчестер Юнайтед" на Международном кубке чемпионов за "Реале" дебютировал украинец Андрей Лунин.
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