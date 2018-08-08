Российский певец собирается лететь в Крым на вертолете с розовыми перьями
8 августа, 2018, 12:27
Российский певец Филипп Киркоров опубликовал фото вертолета с оформлением из розовых перьев с подписью "вертолет Киркорова"
Фото опубликовано на его странице в Instagram.
Киркоров отметил, что якобы собирается лететь на вертолете в аннексированный Крым.
"Подогнал себе на летний гастрольный тур шоу "Я". Первый маршрут Сочи-Ялта", - написал Киркоров.
В комментариях под фото подписчики делают комплименты чувству юмора певца, а некоторые удивляются оформлению вертолета.
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