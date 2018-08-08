Российский омбудсмен заявила об "относительно стабильном" состоянии Сенцова

8 августа, 2018, 19:42

Состояние украинского режисера, незаконно заключенного в России, Олега Сенцова, "относительно стабильное"

Об этом заявил представитель уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой Алексей Зловедов, передает Интерфакс.

"Я вчера разговаривал с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком, он по моей просьбе звонил врачу, который наблюдает Олега Сенцова в колонии. По словам врача, состояние относительно стабильное", - сказал Зловедов.

Ранее в среду, 8 июля, сестра Сенцова Наталья Каплан писала, что ее брат в катастрофически плохом состоянии. В своем письме к ней Сенцов отметил, что он почти не встает с кровати и чувствует, что конец близок.