Российский омбудсмен заявила об "относительно стабильном" состоянии Сенцова
8 августа, 2018, 19:42
Состояние украинского режисера, незаконно заключенного в России, Олега Сенцова, "относительно стабильное"
Об этом заявил представитель уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой Алексей Зловедов, передает Интерфакс.
"Я вчера разговаривал с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком, он по моей просьбе звонил врачу, который наблюдает Олега Сенцова в колонии. По словам врача, состояние относительно стабильное", - сказал Зловедов.
Ранее в среду, 8 июля, сестра Сенцова Наталья Каплан писала, что ее брат в катастрофически плохом состоянии. В своем письме к ней Сенцов отметил, что он почти не встает с кровати и чувствует, что конец близок.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Появилось видео с Сенцовым в колонии, отснятое в 18-й день его голодовки.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси на день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить.
- Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку.
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