Россия создала гуманитарную катастрофу на Донбассе, из-за чего не пускает туда ОБСЕ, - Волкер

8 августа, 2018, 08:30

Россия и ее оккупационные администрации продолжают препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Россия и ее силы постоянно блокируют СММ ОБСЕ, нарушая свои обязательства. Россия не хочет, чтобы мир увидел, что она создала гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофу на Донбассе", - подчеркнул он.

Волкер также разместил ссылку на информацию ОБСЕ о том, что членов специальной мониторинговой миссии вновь остановили при въезде в оккупированный Новоазовск.

"За последний месяц нашей свободе передвижения препятствовали около 40 раз в южных частях неконтролируемых правительством территорий", - рассказали в миссии.