Россия создала гуманитарную катастрофу на Донбассе, из-за чего не пускает туда ОБСЕ, - Волкер
Об этом в своем аккаунте в Twitter написал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Россия и ее силы постоянно блокируют СММ ОБСЕ, нарушая свои обязательства. Россия не хочет, чтобы мир увидел, что она создала гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофу на Донбассе", - подчеркнул он.
Волкер также разместил ссылку на информацию ОБСЕ о том, что членов специальной мониторинговой миссии вновь остановили при въезде в оккупированный Новоазовск.
"За последний месяц нашей свободе передвижения препятствовали около 40 раз в южных частях неконтролируемых правительством территорий", - рассказали в миссии.
Russia & its forces routinely block @OSCE_SMM in violation of its commitments. doesn't want world to see that it has created an humanitarian, economic, & ecological disaster in #Donbas. It's time for #Peace4Ukraine https://t.co/4kgXf4h8Ti— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 августа 2018 г.
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