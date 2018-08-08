Россия может использовать инцидент с ракетой в Эстонии, – президент Латвии

8 августа, 2018, 14:17

Россия может использовать инцидент с ложным запуском ракеты самолетом НАТО в Эстонии для того, чтобы поднять шумиху в медиа, утверждая, что размещение войск Североатлантического альянса у границ РФ является угрозой

Об этом заявил президент Латвии Раймонд Вейонис, передает Delfi.

"Людям нужно быть очень ответственными, особенно если они используют военную технику", - сказал он, объяснив причину инцидента человеческим фактором.

Эстония не обращалась к Латвии с просьбой о помощи в поисках ракеты.

Глава Военно-воздушных сил Эстонии Рийво Валга заявил, что местонахождение ракеты неизвестно, но поиски продолжаются. По его словам, при столкновении с землей ракета взорвалась, но быть полностью уверенными в этом нельзя.

Расследование инцидента начали военно-воздушные силы Эстонии, Испания, а также НАТО.