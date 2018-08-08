РосСМИ обнародовали детали нового законопроекта об антироссийских санкциях США
Как пишет издание, значительная часть положений документа касается президента США Дональда Трампа.
От Трампа требуют свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России - от CAATSA к "акту Магнитского", создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, создать национальный центр по борьбе с российской угрозой, искать в мире активы Владимира Путина и даже решить вопрос о признании РФ "государством-спонсором терроризма".
Документ содержит также целый механизм, призванный помешать Дональду Трампу вывести США из НАТО. В частности, сенаторы предложили запретить финансирование попыток "любого представителя правительства США" вывести страну из НАТО хотя выход из организации документом не исключается, принятие решения возможно только в случае, если за него проголосуют две трети членов Сената.
В экономической части проекта наиболее важное требование запрета на операции в США и замораживание активов) семь российских банковских структур, которые уже находятся в санкционном режиме, в том числе Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк и Промсвязьбанк. На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.
- Законопроект "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" официально еще не опубликован на сайте Конгресса. Там говорится, что на это может потребоваться еще несколько дней.
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