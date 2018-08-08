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Роналду поразил новых одноклубников работоспособностью


фото: twitter
Экс-футболист "Шахтера" Дуглас Коста поражен работоспособностью звездного новичка "Ювентуса" - Криштиану Роналду

Об этом сообщает 9SportPro.

"Невозможно успеть за Криштиану Роналду на тренировках. Когда мы приезжаем, он уже тренируется, когда идем, он все еще работает. Я никогда не видел такого игрока", - сказал Дуглас Коста, который в 2010-2015 годах играл за "Шахтер".

Ожидается, что Роналду проведет первый официальный матч за "Ювентус" 18 августа, когда туринцы сыграют в чемпионате Италии против "Кьево".

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