Роналду поразил новых одноклубников работоспособностью
8 августа, 2018, 12:31
Экс-футболист "Шахтера" Дуглас Коста поражен работоспособностью звездного новичка "Ювентуса" - Криштиану Роналду
Об этом сообщает 9SportPro.
"Невозможно успеть за Криштиану Роналду на тренировках. Когда мы приезжаем, он уже тренируется, когда идем, он все еще работает. Я никогда не видел такого игрока", - сказал Дуглас Коста, который в 2010-2015 годах играл за "Шахтер".
Ожидается, что Роналду проведет первый официальный матч за "Ювентус" 18 августа, когда туринцы сыграют в чемпионате Италии против "Кьево".
- Роналду этим летом перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала", в котором португалец отыграл девять сезонов.
- В "Ювентусе" были поражены физическим состоянием Роналду, который в свои 33 имеет кондиции 20-летнего человека.
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