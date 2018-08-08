"Укрзализныця" заказала поддержку страницы в Facebook за 740 тыс. грн

8 августа, 2018, 14:55

Государственное ПАО "Укрзализныця" заказало услуги по поддержке Facebook-страницы предприятия на сумму 739,82 тыс. грн

Об этом говорится в условиях тендера на сайте Рrozorro.

Победителем конкурса стал ФЛП Русанов Г. М. Предоставить заказанные услуги исполнитель должен в период до 31 декабря 2018 года. Победителя тендера объявили 19 июня.

При этом 87 тыс. грн с оговоренной суммы исполнитель получит как разовое вознаграждение в том случае, если сможет увеличить количество подписчиков страницы с 28 тыс. до 78 тыс.

Таким образом, поддержка Facebook-страницы в этот период с учетом вознаграждения будет стоить "Укрзализныци" 117 тыс. грн в месяц.