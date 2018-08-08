"Славия" - "Динамо" 1:1. Видео голов и лучших моментов матча ЛЧ

8 августа, 2018, 08:19

"Динамо" сыграло вничью со "Славией" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

В Праге киевляне вышли вперед на 82-й минуте, когда отличился словенский полузащитник Беньямин Вербич. Однако удержать победу динамовцам не удалось. В компенсированное арбитром время "Славия" заработала пенальти, который реализовал Йозеф Гушбауер и спас чехов от поражения.