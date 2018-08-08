"Славия" - "Динамо" 1:1. Видео голов и лучших моментов матча ЛЧ
8 августа, 2018, 08:19
"Динамо" сыграло вничью со "Славией" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
В Праге киевляне вышли вперед на 82-й минуте, когда отличился словенский полузащитник Беньямин Вербич. Однако удержать победу динамовцам не удалось. В компенсированное арбитром время "Славия" заработала пенальти, который реализовал Йозеф Гушбауер и спас чехов от поражения.
- Повторный матч между "Динамо" и "Славией" состоится 14 августа в Киеве.
- "Динамо", в случае победы над "Славией", сыграет в раунде плей-офф с победителем противостояния между бельгийским "Стандардом" и голландским "Аяксом".
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Ранее киевский клуб обнародовал заявку на квалификацию Лиги чемпионов.
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3 августа в центральном матче чемпионата Украины "Динамо" на своем поле победило "Шахтер" - 1:0.
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