"Мясо из арбуза": в нью-йоркском ресторане начали подавать "ветчину" из ягоды
Об этом пишет издание Metro.
Арбуз без косточек очищают от кожицы, затем маринуют и отправляют в коптильню. Сверху поливают соусом, который напоминает мясной сок.
"Мы известны своими блюдами из копченого мяса. Но хотели больше вариантов для веганов и вегетарианцев, - говорит владелец Уильям Горовиц. - Мы делаем то же, что люди делали тысячи лет с мясом. Но мы это делаем с арбузом. Технология имеет странный вид, но это вкусно ".
Копченый арбуз готовят 4-6 дней: очищают от кожуры, маринуют в соляном маринаде с кориандром и орегано, а также добавляют секретный ингредиент - пепел дуба, благодаря которому арбуз после коптильни получает корочку.
Затем делают характерные для американской ветчины разрезы и тушат в розмарине и соусе на основе оливкового масла. В ресторане "мясо арбуза" продают по $75 и утверждают, что одна ягода может накормить 3-4 человека.
"Лучший способ описать вкус ветчины из арбуза - с дымком, пряный, соленый, горячий и сочный", - говорит Горовиц.
Внешне блюдо напоминает довольно слабо прожаренное мясо. По вкусу единственный намек на ветчину - это карамелизированная корочка. А вообще - это соленый приготовленный арбуз, говорит журналистка Геррин Ро.
- Ранее появился список продуктов-мифов, от которых на самом деле не толстеют. Среди них оказались хлеб и лапша.
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