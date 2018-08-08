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"Депутата" террористической организации "ЛНР" посадили на 8 лет


фото: gazeta.ru
Лисичанский городской суд вынес приговор в 8 лет лишения свободы так называемому "депутату народного совета" террористической организации "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что житель Хрустального Луганской области в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований, активно поддерживал российскую вооруженную агрессию против Украины, способствовал установлению оккупационной администрации на Луганщине и голосовал за ряд "законов" против территориальной целостности Украины.

"Депутата" задержали во время попытки пересечь линию разграничения и попасть на подконтрольную Украине территорию для получения украинской пенсии.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или с разжиганием национальной или религиозной вражды) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности).

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