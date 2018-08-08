Производители сериалов для РФ решают, кому в Украине давать деньги на патриотические фильмы, - режиссер

8 августа, 2018, 14:06

Деньги на съемку фильмов патриотического направления в Украине распределяют производители сериалов для России

Об этом заявил режиссер Владимир Тихий в комментарии "Громадское радио".

Говоря о том, что Минкультуры обнародовал результаты второго этапа конкурсного отбора кинопроектов патриотического направления, он отметил, что это совсем новая практика.

В частности, до того были отдельные сессии в Госкино, которые были посвящены, например, героизму воинов АТО, повстанческих соревнований, и тому подобное.

"Чтобы сделать отдельную сессию, выделить на это полмиллиарда гривень и отдать Министерству культуры – это впервые. Это всех возмутило. Потому что определенное количество патриотических проектов было в запуске производства именно от Госкино. Они не получили средств", - пояснил Тихий.

Отвечая на вопрос относительно того, почему Минкульт, а не Госкино распределяет эти деньги, он заметил, что это абсурдная история.

"Получилось так, что была сформирована творческая комиссия, которая наполовину состоит из представителей телевизионных продакшенов. Что наиболее парадоксально: эти продакшены являются лидерами производства для России: Стар Медиа, Фильм Ю Эй. Они сами себе дают проекты, условно говоря", - отметил Тихий.

По его словам, когда проходил отбор в комиссии, сложилось так, что, например, своевременно не было сообщено, что люди должны представить копии трудовых книжек или чего-то, что доказывает, что они работали по профессии. Таким образом, часть претендентов об этом вообще не знала, об этом сообщили буквально за два дня до сдачи документов.

"Просто отсекли часть экспертов, которые могли оказаться в комиссии. Уже потом эта комиссия занималась отбором членов комиссии, которая принимала решение относительно того, что финансировать. Там были собеседования, на этот отбор прошло много людей – например, Ворожбит, сценарист "Киборгов", - эти люди почему-то не выдержали строгой процедуры, рассмотрения их бумажек. А эти люди выдержали", - подытожил Тихий.