Пророссийский пропагандист Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне и устроил провокации
Об этом сообщила посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили, передает 1tv.
Филлипс, скандально известный журналист телеканалов Russia Today и "Звезда", выкрикивал антигрузинские и антинатовские лозунги, заявили в грузинском МИД.
"Посольство стало жертвой российской агрессии, потому что в него внезапно вторгся человек с камерой, который агрессивно выкрикивал, что это пропаганда", - сказала Беручашвили.
В отношении задержанного британская полиция ведет расследование.
"Мы ждем полной оценки этого инцидента", - заявил департамент прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии.
Напомним, в июля 2014 года Служба безопасности Украины задержала Филлипса и приняла решение о его выдворении за пределы Украины с запретом въезда на три года. После этого он вернулся в Россию, а оттуда - на Донбасс и продолжил работу.
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