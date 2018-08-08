Пророссийский пропагандист Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне и устроил провокации

8 августа, 2018, 10:11

В здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки о российско-грузинской войне 2008 года ворвался пророссийский провокатор и пропагандист, британец Грэм Филлипс, которого оперативно задержала дипломатическая полиция

Об этом сообщила посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили, передает 1tv.

Филлипс, скандально известный журналист телеканалов Russia Today и "Звезда", выкрикивал антигрузинские и антинатовские лозунги, заявили в грузинском МИД.

"Посольство стало жертвой российской агрессии, потому что в него внезапно вторгся человек с камерой, который агрессивно выкрикивал, что это пропаганда", - сказала Беручашвили.

В отношении задержанного британская полиция ведет расследование.

"Мы ждем полной оценки этого инцидента", - заявил департамент прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии.

Напомним, в июля 2014 года Служба безопасности Украины задержала Филлипса и приняла решение о его выдворении за пределы Украины с запретом въезда на три года. После этого он вернулся в Россию, а оттуда - на Донбасс и продолжил работу.

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