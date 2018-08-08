Порошенко планирует расширить районы учений "Си Бриз"
8 августа, 2018, 23:32
Президент Украины Петр Порошенко планирует расширить районы проведения военных учений «Си Бриз» и увеличить контингент участников
Об этом Порошенко сообщил в Facebook.
«В планах следующего года – увеличить контингент военных-участников учений, особенно военно-морских сил, и расширить районы проведения учений «Си Бриз-2019», — отметил президент.
В 2018 году учения «Си Бриз» состоялись в Одесской, Николаевской области и в северо-западной части Черного моря.
В военных учениях «Си Бриз-2018» приняли участие 19 стран-членов НАТО и союзников.
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