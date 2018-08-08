Помпео и Порошенко поговорили по телефону. О чем был разговор
Об этом сообщает Администрация президента.
Собеседники поддержали подходы к дальнейшему противодействию российской агрессии и восстановлению территориальной целостности Украины, в том числе с учетом последних контактов между главами двух государств.
Порошенко поблагодарил Помпео за декларацию о непризнании попытки аннексии Крыма Россией. В связи с этим был сделан акцент на приоритетности продолжения движения от политики непризнания аннексии к политике деоккупации Крыма.
Подход США остается четким и недвусмысленным: пока Кремль не изменит свою конфронтационную политику, цена агрессии для России будет и дальше расти.
"Стороны подчеркнули, что политика санкций в отношении России будет сохраняться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включительно с Крымом. Попытки российской стороны нагнетать ситуацию и в дальнейшем будут получать адекватный ответ и увеличивать цену продолжающейся агрессии", - подчеркнули в пресс-центре.
Помпео и Порошенко также поговорили о важности скоординированных действий в рамках продвижения инициативы размещения международных миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включительно с возвращением контроля над неконтролируемым участком границы Украины с Россией.
Важное внимание уделили и вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, которые содержатся в России и на оккупированных территориях.
"Мы должны усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, который голодает уже 86-й день", - отметил Порошенко.
Собеседники подтвердили решительную позицию Киева и Вашингтона в отношении существующих вызовов безопасности в результате реализации проекта "Северный поток-2".
Помпео приветствовал успешное начало процесса запуска Антикоррупционного суда, а также обсудил с Порошенко укрепление стратегического партнерства между Украиной и США, в частности в сфере безопасности и обороны, а также поддержку прогресса нашего государства на пути реформ, в том числе в рамках развития сотрудничества с МВФ.
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