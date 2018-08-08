Полиция задержала 24 бангладешцев, которые заехали в Украину после ЧМ-2018
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Нелегалов задержали на территории вещевого рынка, расположенного в Деснянском районе Киева. Все 24 лица являются гражданами Народной Республики Бангладеш и незаконно находятся на территории Украины.
Также установлено, что сначала они прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу, а после этого в обход пункта пограничного контроля попали на территорию нашего государства. Из Украины иностранцы хотели незаконно попасть в страны Шенгенской зоны.
По словам правоохранителя, всех нелегальных мигрантов доставили до Государственную миграционную службу для принятия решения относительно их дальнейшего пребывания в Украине.
Кроме того, полицейские устанавливают, где и при каких обстоятельствах иностранцы пересекли государственную границу Украины, а также лиц, которые могли содействовать им в этом.
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