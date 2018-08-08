Покушение на Гандзюк: нападающий приобрел бутылку кислоты за 150 грн
Об этом сообщает глава Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает сайт Нацполиции.
По его словам, у полиции есть веские основания считать, что именно второй участник нападения, личность которого сейчас устанавливается, приобрел орудие нападения на Екатерину Гандзюк. Кроме того, оперативники установили источник происхождения кислоты и личность, которая продала подозреваемому химическое вещество.
"Мы установили место в Херсонской области, где незаконно осуществляли реализацию серной кислоты. Уже проведены обыски и изъято 539 бутылок с кислотой. Вся кислота принадлежит одному из предприятий, которое должно было утилизировать вещество. Именно один из работников этого предприятия и реализовывал химическую жидкость",- отметил Вячеслав Аброськин.
Он добавил, что по предварительной информации, работник предприятия-нарушителя продал за 150 гривен бутылку кислоты второму участнику нападения.
Полиция еще раз обращается к гражданам с просьбой оказать помощь в установлении личности второго фигуранта дела. Любая информация может стать полезной для следствия.
- Напомним, утром 31 июля Екатерина Гандзюк вышла из подъезда. Из кустов ей вышел навстречу мужчина и облил кислотой. После этого женщину с ожогами доставили в больницу.
- Сначала дело квалифицировали по статье "Хулиганство", впоследствии изменили его на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего".
- 2 августа Екатерину Гандзюк доставили на лечение в Киев. Столичные врачи рассказали, что ожоги тела активистки и сотрудницы городского совета Херсона составляют 40%.
- 3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении на Гандзюк.
- 6 августа подозреваемому Новикову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
- 7 августа стало известно, что по делу о покушении на убийство управляющего делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк есть еще один подозреваемый.
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