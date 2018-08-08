Покушение на Гандзюк: нападающий приобрел бутылку кислоты за 150 грн

8 августа, 2018, 20:00

Полиция установила место приобретения серной кислоты подозреваемым в нападении на чиновницу в Херсоне и личность, которая продала орудия покушения

Об этом сообщает глава Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает сайт Нацполиции.

По его словам, у полиции есть веские основания считать, что именно второй участник нападения, личность которого сейчас устанавливается, приобрел орудие нападения на Екатерину Гандзюк. Кроме того, оперативники установили источник происхождения кислоты и личность, которая продала подозреваемому химическое вещество.

"Мы установили место в Херсонской области, где незаконно осуществляли реализацию серной кислоты. Уже проведены обыски и изъято 539 бутылок с кислотой. Вся кислота принадлежит одному из предприятий, которое должно было утилизировать вещество. Именно один из работников этого предприятия и реализовывал химическую жидкость",- отметил Вячеслав Аброськин.

Он добавил, что по предварительной информации, работник предприятия-нарушителя продал за 150 гривен бутылку кислоты второму участнику нападения.

Полиция еще раз обращается к гражданам с просьбой оказать помощь в установлении личности второго фигуранта дела. Любая информация может стать полезной для следствия.