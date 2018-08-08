Подруги пошли в салон, чтобы загореть. Вместо этого их покрасили в зеленый и коричневый

8 августа, 2018, 18:10

Лаура Дентон и Роза Берри посетили салон, чтобы получить "легкий загар". Но вместо этого их покрасили в темно-коричневый и зеленый цвета

Как пишет издание Metro, две подруги посетили салон в Норталлертони, Северный Йоркшир, надеясь вернуться домой с легким загаром. Вместо этого они оказались окрашенными в темно-коричневый и зеленый.

Девушкам пришлось ехать домой под множество заинтересованных взглядов и смех окружающих людей. К счастью, после горячего 45-минутного душа Лаура и Роза вернулись к своему нормальному оттенку.

После их жалобы салон закрыли: "Мы впервые должны были испытать средства для автозагара и мы были очень взволнованы", - рассказывает Лаура. - "В салоне нам сказали, что они собираются использовать новый бренд средств и что он может сделать нашу кожу немного другого цвета, чем указано, но это будет лишь легкий оттенок".

"Когда мы вышли из солярия, мы посмотрели друг на друга, и это был определенно не "легкий оттенок", - добавляет девушка. Она отметила, что была похожа на "женщину Халка": "я была ярко-зеленой, и было стыдно, что это не Хэллоуин"

Стараясь не паниковать, Лаура и Роза, которая была темно-коричневой, побежали к машине, чтобы вернуться домой и принять душ.

"Нам пришлось простоять под горячим душем больше 45 минут, чтобы цвет хоть немного начал слезать, но я не собиралась оставаться зеленой!", - говорит Лаура.

Роза добавила: "Я была полностью поражена, когда я посмотрела в зеркало и поняла какими темными мы стали! Я, как правило, очень бледная".

Пока подруги не жалеют о своем опыте, поскольку у них всегда будут веселые воспоминания. "После того, как мы пожаловались в салон, они предложили нам бесплатную повторную процедуру в качестве компенсации, но, как вы можете себе представить, мы отказались. Теперь я использую автозагар сама, и если я когда-нибудь поеду по такой процедуре "опрыскивания", то буду очень осторожной и убежусь в том, что больше не буду зеленеть!", - говорит Лаура.