Плотность кислоты, которой облили Гандзюк, вдвое больше аккумуляторной, - Нацполиция
8 августа, 2018, 18:59
Плотность кислоты, обнаруженной на одежде чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, вдвое больше вещества, что используется в автомобильных аккумуляторных батареях
Соответствующую информацию выяснили в ходе расследования, передает сайт Нацполиции.
Кроме того, правоохранители проверяют информацию, что начала поступать в полиции после обращения с призывом к гражданам и СМИ – оказать содействие в установлении личности мужчины, предположительно причастного к нападению на Екатерину Гандзюк.
В сообщении говорится, что над раскрытием и расследованием преступления работает специально созданная группа из числа опытных сотрудников полиции.
- Напомним, утром 31 июля Екатерина Гандзюк вышла из подъезда. Из кустов ей вышел навстречу мужчина и облил кислотой. После этого женщину с ожогами доставили в больницу.
- Сначала дело квалифицировали по статье "Хулиганство", впоследствии изменили его на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего".
- 2 августа Екатерину Гандзюк доставили на лечение в Киев. Столичные врачи рассказали, что ожоги тела активистки и сотрудницы городского совета Херсона составляют 40%.
- 3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении на Гандзюк.
- 6 августа подозреваемому Новикову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
- 7 августа стало известно, что по делу о покушении на убийство управляющего делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк есть еще один подозреваемый.
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