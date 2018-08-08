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Плотность кислоты, которой облили Гандзюк, вдвое больше аккумуляторной, - Нацполиция

Плотность кислоты, обнаруженной на одежде чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, вдвое больше вещества, что используется в автомобильных аккумуляторных батареях

Соответствующую информацию выяснили в ходе расследования, передает сайт Нацполиции.

Кроме того, правоохранители проверяют информацию, что начала поступать в полиции после обращения с призывом к гражданам и СМИ – оказать содействие в установлении личности мужчины, предположительно причастного к нападению на Екатерину Гандзюк.

В сообщении говорится, что над раскрытием и расследованием преступления работает специально созданная группа из числа опытных сотрудников полиции.

 

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