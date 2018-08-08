Пара занялась сексом посреди парка с детьми. Окружающие вызвали копов, но это не помешало любовникам
Как пишет издание Metro, произошло в парке Roundhay, а рядом были дети.
Окружающие несколько раз звонили в экстренные службы, однако полицейские прибыли в парк только тогда, когда любовники уже исчезли.
Один из родителей подошел к паре, ударил мужчину и попросил остановиться, но это не вызвало с их стороны никакой реакции.
Свидетели начали записывать пару на видео. В нем можно услышать, как женщина звонит в полицию с жалобой, что их вызвали еще полчаса назад, но никто не появился.
Она сказала, что они "посреди поля, где дети играют в крикет", добавив, что "они снова делают это", и "это похоже на пятый раз".
Полицейские приехали на место происшествия через 46 минут, но пара на тот момент уже ушла. Однако позже их все же удалось задержать - во время поездки женщину арестовали за вождение в нетрезвом виде.
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