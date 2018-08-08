Пара христиан отказалась от врачей для 10-месячной дочки "за религию", и она умерла
Как сообщает издание Metro, Сет Уэлч и Татьяна Фузари,которым по 27 лет, отказались получить медицинскую помощь для ребенка из-за "религиозных причин" и отсутствия доверия к медицинским услугам.
Теперь они обвиняются в убийстве и жестоком обращении с детьми первой степени, после того как их 10-месячная дочь Мэри умерла в Солон-Тауншип, на север от Гранд-Рапидс, штата Мичиган. Как свидетельствует видео, обвинением в убийстве пара была шокирована.
Докладчики заметили, что у 10-месячного ребенка были впалые глаза и щеки. Врачи на месте происшествия установили, что у ребенка отсутствует пульс и объявили ее мертвой. Вскрытие показало, что девочка умерла в результате пренебрежительного отношения родителей. Врач подчеркнул, что Мэри была худой и недоедала в течение по крайней мере месяца.
Родители не обращались за медицинской помощью по религиозным соображениям, из-за боязни получить иск со службы защиты детей и отсутствия доверия к медицинским услугам.
Суд услышал, что пара отказалась от лечения по религиозным мотивам и из-за отсутствия доверия к медицине.
Родители пока изолированы, а в судебных документах не перечисляются адвокаты, которые могут выступать от их имени.
Уэлч и Фузари имеют еще двух старших детей возрастом 2 и 4 года. Детские защитные службы подали в понедельник петицию против родителей с участием их двух старших детей. Паре грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, если их признают виновными в совершении уголовного преступления.
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