Пара христиан отказалась от врачей для 10-месячной дочки "за религию", и она умерла

8 августа, 2018, 13:49

Пара христиан была шокирована, когда им предъявили обвинение в убийстве после смерти их дочери от недоедания и обезвоживания и отказа от медицинской помощи

Как сообщает издание Metro, Сет Уэлч и Татьяна Фузари,которым по 27 лет, отказались получить медицинскую помощь для ребенка из-за "религиозных причин" и отсутствия доверия к медицинским услугам.

Теперь они обвиняются в убийстве и жестоком обращении с детьми первой степени, после того как их 10-месячная дочь Мэри умерла в Солон-Тауншип, на север от Гранд-Рапидс, штата Мичиган. Как свидетельствует видео, обвинением в убийстве пара была шокирована.

Докладчики заметили, что у 10-месячного ребенка были впалые глаза и щеки. Врачи на месте происшествия установили, что у ребенка отсутствует пульс и объявили ее мертвой. Вскрытие показало, что девочка умерла в результате пренебрежительного отношения родителей. Врач подчеркнул, что Мэри была худой и недоедала в течение по крайней мере месяца.

Родители не обращались за медицинской помощью по религиозным соображениям, из-за боязни получить иск со службы защиты детей и отсутствия доверия к медицинским услугам.

Суд услышал, что пара отказалась от лечения по религиозным мотивам и из-за отсутствия доверия к медицине.

Родители пока изолированы, а в судебных документах не перечисляются адвокаты, которые могут выступать от их имени.

Уэлч и Фузари имеют еще двух старших детей возрастом 2 и 4 года. Детские защитные службы подали в понедельник петицию против родителей с участием их двух старших детей. Паре грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, если их признают виновными в совершении уголовного преступления.