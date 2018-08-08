Папа Римский получил "Книгу добра" от украинских детей

8 августа, 2018, 17:56

Министр иностранных дел Павел Климкин вместе с группой украинских детей встретился с Папой Римским во время общей аудиенции в Ватикане

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Как отмечается, во время встречи Климкин передал Папе "Книгу добра", к подготовке которой присоединились более 300 тысяч детей и взрослых из всех уголков Украины.

"Министр вместе с группой украинских детей встретился с Папой Римским Франциском во время общей аудиенции в Ватикане, чтобы получить его благословение, а также поблагодарить Понтифика за гуманитарную инициативу "Папа для Украины", молитвы за мир в нашем государстве и передать эксклюзивную копию этой книги", - говорится в сообщении.

В МИД объяснили, что в этом уникальном издании, изготовленном вручную на бумаге из хлопка и трав, собранных в тех регионах, откуда поступили истории о добре, собрано 50 реальных рассказов о добре и 50 рисунков, что является отражением детского видения человечности, искренности и сострадания в повседневной жизни.

"Книга Добра" 8 августа начала путешествие по миру из Ватикана.