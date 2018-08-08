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Пациенты смогут зарабатывать на данных о своем здоровье


фото: uutiskirjeet
Компания из США Nebula Genomics и китайская Longenesis разрабатывают портал для обмена медицинскими данными

Об этом пишет Computerworld.

Планируется, что Nebula будет собирать данные пациентов, а Longenesis разработает искусственный интеллект для анализа этой информации.

Пользователи смогут уже в 2020 году анонимно загружать свои медицинские данные для анализа фармацевтами и учеными, которые занимаются разработкой новых препаратов и проводят разнообразные обзорные исследования на основе выборок пациентов.

Кроме того, компания SimplyVital Health уже разработала платформу на основе блокчейна, что позволяет пациентам, которые прошли лечение, обмениваться данными.

Впоследствии она продает эту информацию страховым компаниям, а стартап Health Nexus предлагает своим пользователям криптовалюту Ethereum по истории болезни.

Кроме того, ожидается, что к 2020 году в целом 20% организаций здравоохранения перейдут за рамки экспериментальных проектов и будут "использовать блокчейн для управления операциями и идентификации пациентов".

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