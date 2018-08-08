Неадекватная женщина-водитель после пьяного ДТП посылала полицейских на х**

8 августа, 2018, 11:35

Патрульные Тернополя составили 2 админпротокола на нетрезвую владелицу, которая заехала в турникетное ограждение и после этого начала хамить полиции

Об этом сообщает пресс-центр патрульной полиции Тернопольской области.

Инцидент произошел 6 августа, около 10 часов ночи, на улице Замковой. Водитель Nissan Juke, не справившись с управлением, наехал на турникетное ограждение.

Через несколько минут на месте событий были правоохранители, которые обнаружили, что в результате аварии никто не пострадал.

Впрочем, виновница инцидента вела себя вызывающе и неадекватно, она явно была изрядно навеселе. Когда ее начали опрашивать патрульные, она "накрыла" их бранными словами и отказалась пройти тест на состояние алкогольного опьянения.

"На 37-летнюю правонарушительницу патрульные составили 2 админпротокола: по ст. 130 КУоАП (управление в нетрезвом состоянии) и ст. 124 КУоАП (совершение ДТП). Вынесли постановление по ст.126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки) ", - отметили в полиции.

Между тем в сети появилось видео, на котором видно, как женщина общается с копами: нарушительница выглядит так, будто не понимает, что происходит, и на все реплики полицейского отвечает "пошел на х **".