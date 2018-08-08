Нацкомиссия уточнила, когда украинцы смогут перенести мобильные номера

8 августа, 2018, 21:11

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение о переносе даты введения телефонных номеров в Украине

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Создание локальных баз данных операторов с номерами телефонов клиентов и их подключение к централизованной системе должно состояться до 1 февраля 2019 года.

Начало внедрения услуги по переносу абонентских номеров - 1 мая 2019 года.

Проект акта направлен на согласование в заинтересованных государственных органов. Проведение следующего совещания по обсуждению состояния выполнения мероприятий ориентировочного плана запланировано на 16 августа.