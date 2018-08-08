Нацкомиссия уточнила, когда украинцы смогут перенести мобильные номера
8 августа, 2018, 21:11
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение о переносе даты введения телефонных номеров в Украине
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Создание локальных баз данных операторов с номерами телефонов клиентов и их подключение к централизованной системе должно состояться до 1 февраля 2019 года.
Начало внедрения услуги по переносу абонентских номеров - 1 мая 2019 года.
Проект акта направлен на согласование в заинтересованных государственных органов. Проведение следующего совещания по обсуждению состояния выполнения мероприятий ориентировочного плана запланировано на 16 августа.
- Отметим, что дату запуска услуги сохранения номера при переходе к другому оператору неоднократно переносили.
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
-
Читайте также
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-