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Нацкомиссия уточнила, когда украинцы смогут перенести мобильные номера

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение о переносе даты введения телефонных номеров в Украине

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Создание локальных баз данных операторов с номерами телефонов клиентов и их подключение к централизованной системе должно состояться до 1 февраля 2019 года.

Начало внедрения услуги по переносу абонентских номеров - 1 мая 2019 года.

Проект акта направлен на согласование в заинтересованных государственных органов. Проведение следующего совещания по обсуждению состояния выполнения мероприятий ориентировочного плана запланировано на 16 августа.

  • Отметим, что дату запуска услуги сохранения номера при переходе к другому оператору неоднократно переносили.
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