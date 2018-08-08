На Закарпатье избили и подстрелили начальника пограничной заставы

8 августа, 2018, 11:04

В селе Великий Бычков Раховского района Закарпатья избили и подстрелили из травматического пистолета майора Госпогранслужбы

Об этом сообщает Мukachevo.net со ссылкой на Нацполицию.

Сообщение о нападении поступило 7 августа около 19:00. В полиции рассказали о конфликте между начальником пограничной заставы 1989 года рождения и 2 местными жителями - жителем села Большой Бычков 1994 года рождения и житель Рахова 1981 года рождения.

Во время конфликта мужчина из Рахова дважды выстрелил в пограничника из официально зарегистрированного травматического пистолета "Вий".

У пограничника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом скулы и одно пулевое ранение в грудь. Мужчину госпитализировали.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением им служебных обязанностей). Санкция этой статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.

Нападавшие задержаны, следователи готовят представление в суд о мере пресечения в виде ареста.