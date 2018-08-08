На Ривненщине пьяный депутат райсовета насмерть сбил велосипедиста

8 августа, 2018, 14:16

На Ривненщине вблизи села Александрия внедорожник сбил насмерть велосипедиста

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.

ДТП произошло на трассе Городище-Ривне-Староконстантинов вечером 7 августа.

Следственно-оперативная группа предварительно установила, что водитель автомобиля Аudi Q7 на иностранной регистрации, 35-летний житель села Большое Вербное Сарненского района наехал на велосипедиста. От полученных травм 58-летний житель села Александрия погиб на месте.

По результатам проверки на драгер в крови водителя обнаружили 1,27 промилле.

Впоследствии "UA Ривне" заместитель начальника Главного управления полиции в Ривненской области Александр Панасюк сообщил, что за рулем указанного авто был депутат Сарненского райсовета Петр Зембицкий.

Согласно его декларации, он проживает в с. Большое Вербное, однако ни Аudi, ни любого другого авто не имеет, как и жилья.

Депутат владеет сельскохозяйственным предприятием.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.