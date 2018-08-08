На Ривненщине пьяный депутат райсовета насмерть сбил велосипедиста
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.
ДТП произошло на трассе Городище-Ривне-Староконстантинов вечером 7 августа.
Следственно-оперативная группа предварительно установила, что водитель автомобиля Аudi Q7 на иностранной регистрации, 35-летний житель села Большое Вербное Сарненского района наехал на велосипедиста. От полученных травм 58-летний житель села Александрия погиб на месте.
По результатам проверки на драгер в крови водителя обнаружили 1,27 промилле.
Впоследствии "UA Ривне" заместитель начальника Главного управления полиции в Ривненской области Александр Панасюк сообщил, что за рулем указанного авто был депутат Сарненского райсовета Петр Зембицкий.
Согласно его декларации, он проживает в с. Большое Вербное, однако ни Аudi, ни любого другого авто не имеет, как и жилья.
Депутат владеет сельскохозяйственным предприятием.
По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.
- Напомним, в Киеве водитель, избегая столкновения с пешеходом, врезался в три автомобиля. В результате ДТП погиб человек, который сажал в авто своего 3-летнего сына.
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