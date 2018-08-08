На кладбище в Крыму появился бюст Януковича-младшего

8 августа, 2018, 13:28

На Братском военном кладбище в Севастополе появился памятник сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Виктору Януковичу-младшему

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Янукович-младший, по сообщениям СМИ, умер на озере Байкал в марте 2015 года.

На кладбище в Севастополе заметили бюст на небольшом постаменте, с указанием дат рождения и смерти (16.07.1981 г. – 20.03.2015 г.) младшего сына экс-главы украинского государства. Янукович-младший покинул страну после бегства своего отца в феврале 2014 года.

Кроме того, на памятнике написано "Виктор Викторович Янукович". Над ним, на арке, цитата из Евангелия: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя". Территория возле могилы ограждена каменным забором. На ней установлена скамейка и два столика, рядом высажена молодая сосна.

Братское кладбище времен Крымской (Восточной) войны (1853-56 гг.) расположено на Северной стороне Севастополя и является мемориальным. На нем похоронены солдаты, матросы и офицеры, погибшие в 1854-1855, 1918-1920 и 1941-1945 годов в боях за Севастополь, а также известные и заслуженные горожане.

В 2015 Янукович-младший участвовал в спортивных мероприятиях на озере Байкал, когда микроавтобус "Фольксваген", в котором кроме него находились еще 5 человек, провалился под лед. Виктор Янукович-младший утонул, другим пассажирам удалось спастись.