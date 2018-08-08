На Гандзюк напали с целью дестабилизации ситуации на юге страны, - ГПУ
8 августа, 2018, 22:12
В деле о покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк говорится, что нападение было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных органов по содействию сепаратистских организаций юга Украины
Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook.
Сообщается, что целью нападения была дестабилизация общественно-политической ситуации на юге страны.
Луценко написал об этом в комментариях к своему посту в соцсети, который был посвящен расследованию нападения на Гандзюк работниками центрального аппарата СБУ.
- Напомним, утром 31 июля Екатерина Гандзюк вышла из подъезда. Из кустов ей вышел навстречу мужчина и облил кислотой. После этого женщину с ожогами доставили в больницу.
- 2 августа Екатерину Гандзюк доставили на лечение в Киев. Столичные врачи рассказали, что ожоги тела активистки и сотрудницы городского совета Херсона составляют 40%.
- 3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении на Гандзюк.
- 6 августа подозреваемому Новикову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
- 7 августа стало известно, что по делу о покушении на убийство управляющего делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк есть еще один подозреваемый.
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