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На Гандзюк напали с целью дестабилизации ситуации на юге страны, - ГПУ

В деле о покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк говорится, что нападение было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных органов по содействию сепаратистских организаций юга Украины

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook.

Сообщается, что целью нападения была дестабилизация общественно-политической ситуации на юге страны.

Луценко написал об этом в комментариях к своему посту в соцсети, который был посвящен расследованию нападения на Гандзюк работниками центрального аппарата СБУ.

 

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