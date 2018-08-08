На Буковине водитель управлял маршруткой под действием психотропов
Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Черновицкой области.
Отрабатывая территорию района, полицейские сектора реагирования патрульной полиции остановили маршрутный автобус Mercedes, сообщением "Черновцы-Залещики".
За рулем микроавтобуса находился 29-летний житель села Мамаевцы Кицманского района. Во время проверки документов полицейские заметили у мужчины признаки опьянения. В дальнейшем молодого человека сопроводили в больницу для прохождения медицинского освидетельствования. По заключению врача оказалось, что водитель-нарушитель управлял маршрутным автобусом под действием психотропных веществ. Мужчина пояснил, что накануне употреблял лекарственные препараты.
На нетрезвого шофера полицейские составили протоколы по части 2 статьи 121 (Нарушение водителем правил управления транспортным средством) и 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).
О выявленных фактах нарушения сотрудники полиции сообщили сотрудникам Укртрансбезпеки для дальнейшего принятия решения о лишении перевозчика лицензии на осуществление пассажирских перевозок.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-