На Буковине водитель управлял маршруткой под действием психотропов

8 августа, 2018, 17:31

Работники Заставнивского отделения полиции в Черновицкой области в ходе проведения операции "Перевозчик" разоблачили нарушителя: водитель управлял маршруткой под действием психотропных веществ

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Черновицкой области.

Отрабатывая территорию района, полицейские сектора реагирования патрульной полиции остановили маршрутный автобус Mercedes, сообщением "Черновцы-Залещики".

За рулем микроавтобуса находился 29-летний житель села Мамаевцы Кицманского района. Во время проверки документов полицейские заметили у мужчины признаки опьянения. В дальнейшем молодого человека сопроводили в больницу для прохождения медицинского освидетельствования. По заключению врача оказалось, что водитель-нарушитель управлял маршрутным автобусом под действием психотропных веществ. Мужчина пояснил, что накануне употреблял лекарственные препараты.

На нетрезвого шофера полицейские составили протоколы по части 2 статьи 121 (Нарушение водителем правил управления транспортным средством) и 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).

О выявленных фактах нарушения сотрудники полиции сообщили сотрудникам Укртрансбезпеки для дальнейшего принятия решения о лишении перевозчика лицензии на осуществление пассажирских перевозок.