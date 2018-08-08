 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

МИД призывает усилить давление на Россию для освобождения Сенцова

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление сестры режиссера Натальи Каплан об ухудшении состояния Олега Сенцова, который 87 дней продолжает голодовку

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Марьяны Бецы в Twitter.

"Тревожная информация об ухудшении здоровья Сенцова. Призываем партнеров усилить давление на РФ для его освобождения", - говорится в заявлении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 августа, 2018 четверг

8 августа, 2018 среда

больше новостей

9 августа, 2018 четверг

8 августа, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать