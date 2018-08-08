МИД призывает усилить давление на Россию для освобождения Сенцова
8 августа, 2018, 23:12
В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление сестры режиссера Натальи Каплан об ухудшении состояния Олега Сенцова, который 87 дней продолжает голодовку
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Марьяны Бецы в Twitter.
"Тревожная информация об ухудшении здоровья Сенцова. Призываем партнеров усилить давление на РФ для его освобождения", - говорится в заявлении.
Тревожная информация об ухудшении здоровья, О.Сенцова. Призываем партнеров усилить давление на РФ для его освобождения pic.twitter.com/qpIaGyzqG1— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 8 августа 2018 г.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем.
- 8 июля сестра Сенцова Наталья Каплан писала, что ее брат в катастрофически плохом состоянии.
- Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала Россию возобновить переговоры относительно обмена Олега Сенцова.
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