Мужчина позвонил в экстренные службы, так как жена мешала спать своим храпом

8 августа, 2018, 14:38

Невыспавшийся мужчина позвонил по телефону экстренных служб 999 из-за своей жены, потому что она очень громко храпела

Об этом сообщает издание Metro.

Полиция Уэст-Мидлендс поделилась аудиозаписью разговора в Интернете, чтобы убедить людей освободить аварийную линию для реальных чрезвычайных ситуаций

Уставший человек сказал, что его жена "звучит как мотоцикл", и он "не знает, что делать" .Оператор терпеливо ответил: "Это не полицейский вопрос" и велел мужчине обратиться за помощью, когда его жена проснется.

Служба была вынуждена начать такую ​​"антирекламную кампанию", получив наибольшее количество звонков на день за всю свою историю.

В субботу обработчики вызовов получили 3,276 звонков, что на 40% больше, чем в среднем за 24 часа. Некоторые из этих последних звонков сообщали о травмированной утку в сети каналов, упомянутой выше женщине с громким храпом и подростке, который просил оператора связаться с его мамой, так как у него закончились деньги на счету.

"Служба 999 драгоценна, - говорит оператор Оливия. - На данный момент это самый высокий спрос, который я когда-либо видела, я одна отвечаю более чем на 50 звонков в день".

"Если это не чрезвычайная ситуация, люди могут позвонить нам по телефону 101. Но большинство запросов, которые мы получаем по этому номеру, могут быть удовлетворены простым поиском в Интернете. Служба имеет множество информации и рекомендаций по целому ряду вопросов", - добавляет Оливия.