Мощное землетрясение в Индонезии: число жертв возросло до почти 350 человек

8 августа, 2018, 17:34

В результате мощного землетрясения на индонезийском острове Ломбок погибли 347 человек

Об этом сообщает информационное агентство Antara.

Такие обновленные данные поступили в региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями от власти районов, пострадавших от землетрясения.

Местная власть не исключает, что количество жертв может увеличится, ведь спасатели продолжают разбирать завалы. Спасательная операция проводится в том числе, и с помощью спецтехники.

Землетрясение магнитудой 7 произошло 5 августа, его эпицентр находился в 18 километрах к северо-востоку от района Ломбок на глубине 15 километров.

Геологическая служба США предупредила о возможности цунами, но затем отменила предупреждение. Местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий предупредило жителей острова держаться подальше от прибрежных районов и берегов рек.