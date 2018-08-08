Мощное землетрясение в Индонезии: число жертв возросло до почти 350 человек
Об этом сообщает информационное агентство Antara.
Такие обновленные данные поступили в региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями от власти районов, пострадавших от землетрясения.
Местная власть не исключает, что количество жертв может увеличится, ведь спасатели продолжают разбирать завалы. Спасательная операция проводится в том числе, и с помощью спецтехники.
Землетрясение магнитудой 7 произошло 5 августа, его эпицентр находился в 18 километрах к северо-востоку от района Ломбок на глубине 15 километров.
Геологическая служба США предупредила о возможности цунами, но затем отменила предупреждение. Местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий предупредило жителей острова держаться подальше от прибрежных районов и берегов рек.
- Ранее сообщалось о 142 погибших.
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