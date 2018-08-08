 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Мощное землетрясение в Индонезии: число жертв возросло до почти 350 человек

В результате мощного землетрясения на индонезийском острове Ломбок погибли 347 человек

Об этом сообщает информационное агентство Antara.

Такие обновленные данные поступили в региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями от власти районов, пострадавших от землетрясения.

Местная власть не исключает, что количество жертв может увеличится, ведь спасатели продолжают разбирать завалы. Спасательная операция проводится в том числе, и с помощью спецтехники.

Землетрясение магнитудой 7 произошло 5 августа, его эпицентр находился в 18 километрах к северо-востоку от района Ломбок на глубине 15 километров.

Геологическая служба США предупредила о возможности цунами, но затем отменила предупреждение. Местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий предупредило жителей острова держаться подальше от прибрежных районов и берегов рек.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 августа, 2018 среда

больше новостей

8 августа, 2018 среда

7 августа, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать