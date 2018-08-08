Мадуро: За мое убийство предлагали $50 миллионов

8 августа, 2018, 16:52

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что группе исполнителей покушения на него предлагали $50 миллионов и выезд в США

По его словам, участники покушения проходили подготовку в Колумбии, сообщает Telesur.

Мадуро также назвал имя человека, который, по его мнению, стал главным заказчиком атаки. Им, как утверждает президент Венусуели, есть оппозиционный лидер Хулио Борхес, который проживает в Колумбии.

Мадуро рассказал, что исполнители покушения рассматривали несколько дат атаки. Изначально одним из вариантов покушения была атака 24 июля, во время подготовки военного парада в штате Карабобо. Еще одним вариантом стала атака 5 июля, в день независимости Венесуэлы, однако в конечном итоге они остановились на дате 4 августа.

Ранее Мадуро заявлял, что до недавнего покушения на него причастно правительство Колумбии.

По его словам, у власти Венесуэлы есть доказательства причастности к покушению Колумбии и, в частности, Хуана Мануэля Сантоса, который покидает пост президента страны.

Напомним, попытка покушения на Мадуро произошла 5 августа, на церемонии празднования 81-й годовщины создания Боливарианской национальной гвардии. По словам министра связи Венесуэлы Хорхе Родригеса, в президентском ложе взорвались несколько беспилотников, начиненных взрывчаткой. В результате ранения получили семь военных. Сам Мадуро не пострадал.

Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя ранее неизвестная группировка под названием Фланелевые солдаты (Soldados de Franela). В Twitter они отметили, что два беспилотника, нагруженные взрывчаткой C-4, должны были попасть в президентскую ложу, однако "дроны были сбиты снайперами почетного караула".