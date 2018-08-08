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Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника


фото: uefa.com
7 августа состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. Первые матчи

"Славия" (Чехия) - "Динамо" (Украина) 1:1

Голы: Вербич, 83 - Гушбауэр, 90+5 (пен.)

"Стандард" (Бельгия) - "Аякс" (Голландия) 2:2

Голы: Карсела-Гонсалес 67, Эмон 90+4 (пен.) - Хунтелаар 19, Тадич 34

"Бенфика" (Португалия)- "Фенербахче" (Турция)1:0

Гол: Серви (69)

"Карабах" (Азербайджан) – БАТЭ (Беларусь) 0:1

Гол: Драгун 36

"Мальме" (Швеция) – "Видеотон" (Венгрия) 1:1

Голы: Кристиансен 62 – эго 71

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Спартак" (Трнава, Словакия) 1:1

Голы: Бен 23 (пен.) – Грендель 24

"Астана" (Казахстан) - "Динамо" (Хорватия) 0:2

Голы: Будимир, 39, Ольмо, 84

  • Повторные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 14 августа.
  • "Динамо" в первой игре против "Славии" открыло счет на 82-й минуте усилиями Беньямина Вербича, однако не удержало победу и пропустило в добавленное арбитром время с пенальти.
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