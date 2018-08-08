Лига чемпионов: потенциальные соперники "Динамо" сыграли вничью

8 августа, 2018, 09:56

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов потенциальные соперники "Динамо" - бельгийский "Стандард" и голландский "Аякс" сыграли вничью

"Аякс" лучше начал матч и уже на 37-й минуте вел в счете 2:0. Забили Клаас-Ян Хунтелаар и Душан Тадич. Однако удержать победу амстердамцам не удалось. Сначала на 67-й минуте Медхи Карсела сравнял счет. А в компенсированное арбитром время Рено Эмон спас бельгийцев от поражения, реализовав пенальти - 2:2.

Повторная встреча между "Аяксом" и "Стандардом" состоится 14 августа в Амстердаме.