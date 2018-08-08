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Ломаченко сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров мира


фото: Top Rank
Украинский боксер Василий Ломаченко остался на первом месте в рейтинге лучших боксеров мира по версии американских журналистов

Ломаченко является лидером рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовых категории, по версии Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе - BWAA.

Он уже в третий раз подряд занял первое место в этой престижной классификации. В рейтинг BWAA впервые попал еще один украинский боксер - Александр Усик, который после завоевания титула абсолютного чемпиона мира поднялся в списке на восьмое место.

Рейтинг BWAA:

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Геннадий Головкин (Казахстан)

4. Майки Гарсия (США)

5. Эррол Спенс (США)

6. Наоя Иноуэ (Япония)

7. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд)

8. Александр Усик (Украина)

9. Сауль Альварес (Мексика)

10. Энтони Джошуа (Великобритания)

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